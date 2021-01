Hamburgs 36-Tore-Angriff fordert Eintracht Braunschweig

Braunschweig. Eintracht Braunschweig erwartet am Samstag Spitzenreiter HSV. Die Hamburger schossen sich am Montagabend gegen Osnabrück warm.

Das Remis gegen Fortuna Düsseldorf vor etwas mehr als einer Woche dürfte für die Fußballer von Eintracht Braunschweig einen kleinen Vorgeschmack gegeben haben, auf das, was jetzt kommt. Am Samstag (13 Uhr/Sky) ist der Hamburger SV zu Gast im Eintracht-Stadion. Der einstige Bundesliga-Dino hat sich dank eines furiosen 5:0-Erfolgs gegen den VfL Osnabrück die Tabellenführung in der 2. Liga zurückgeholt.

Ebenso wie die Fortunen verfügen die Hamburger über einen Kader, der dazu fähig ist, um den Aufstieg mitzuspielen. Die Eintracht ist als Aufsteiger aus der dritten Liga also klar in der Außenseiterrolle.

Beim HSV in man zumindest in Ligaspielen nie in dieser Situation. Die Erwartungen sind traditionell hoch, die Gefahr des Scheiterns für die Trainer ebenso. Nach der vergangenen Saison musste der ehemalige Eintracht-Spieler Dieter Hecking seinen Posten räumen. Für ihn übernahm Daniel Thioune. Ihn kennen Braunschweigs Fans vor allem aus den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren als Stürmer des VfL Osnabrück, des VfB Lübeck und später als Mittelfeld-Routinier von Rot-Weiß Ahlen.

Daniel Thioune - Eintrachts Fans kennen ihn als gegnerischen Stürmer

Anschließend legte er eine bemerkenswerte Trainerkarriere hin, wurde vom Jugendtrainer in Osnabrück zum Cheftrainer der Lila-Weißen befördert, schaffte 2019 den Aufstieg und zuletzt souverän den Klassenerhalt, ehe sich der HSV die Dienste des in Georgsmarienhütte geborenen Deutsch-Senegalesen sicherte. Der 46-Jährige schaffte es bislang gut, die üblichen Leistungsschwankungen vor dem nervösen Hamburger Umfeld zu moderieren.

Von Ende Oktober bis Anfang Dezember blieben die Rothosen fünf Spiele lang ohne Sieg. Doch Thioune hielt sich im schwarz-weiß-blauen Schleudersitz. Und anschließend blieb die Mannschaft bis heute ungeschlagen und gab nur in der vergangenen Woche in Nürnberg beim 0:0 Punkte ab.

In Braunschweig wertet man es derzeit schon als positives Zeichen, dass die zuvor defensiv anfällige Mannschaft zwei Spiele in Folge ohne Gegentor geblieben ist. Nun folgt die Bewährungsprobe. Die Hamburger haben die beste Offensive der Liga (36 Tore). Allein Stürmer Simon Terodde erzielte 16 davon – und damit mehr als die komplette Mannschaft der Eintracht in dieser Saison (14).

Gegen Osnabrück blieb der dreifache Zweitliga-Torschützenkönig, der von Medien und Fans fast schon ehrfurchtsvoll als personifizierte Aufstiegsgarantie bezeichnet wird, aber ohne eigenen Treffer.

Die Form beim nächsten Gegner der Löwen stimmt aber. Und diese sind aufgrund der beiden Platzverweise aus dem Spiel gegen die Würzburger Kickers (0:0) zum Umstellen gezwungen. Abwehrchef Dominik Wydra sah die gelb-rote Karte und muss ein Spiel zuschauen. Offensivspieler Manuel Schwenk ist sogar länger gesperrt. Das Sportgericht des Deutschen-Fußball-Bundes entschied am Dienstag, dass der 28-Jährige drei Spiele lang aussetzen muss. Die Eintracht hat dem Urteil bereits zugestimmt.

Schwenk hatte in der 66. Minute Gegenspieler Dominik Baumann von hinten umgegrätscht und daraufhin die rote Karte gesehen. Das Sportgericht wertete Schwenks Einsteigen als rohes Spiel.

Schwenk und Wydra gesperrt - Abdullahi vor Rückkehr

Er war am vergangenen Freitag in die Startelf gerutscht, weil Stürmer Suleiman Abdullahi kurzfristig ausgefallen war. Der Nigerianer hatte im Training über muskuläre Probleme geklagt. In Absprache mit den Ärzten entschieden die Verantwortlichen, die 24 Jahre alte Leihgabe von Erstligist Union Berlin in Würzburg zu schonen. Gegen den Spitzenreiter soll Abdullahi aber wieder dabei sein und bestenfalls mehr Schwung in der Offensive des Tabellensechzehnten entfachen – von Beginn an oder von der Bank. Denn seitdem die Defensive der Braunschweiger stabilisiert ist, fehlt dem Team von Trainer Daniel Meyer etwas der Zug zum Tor.

Dass der HSV als Spitzenmannschaft das Spiel macht, ist wahrscheinlich und könnte der Eintracht zugute kommen. Schon gegen Düsseldorf offenbarten sich für Fabio Kaufmann und Co. Räume, die sie mit Angriffen nach simplen Mustern bespielten. Die Löwen schafften es aber auch, die besser besetzte Fortuna mit aufopferungsvoller Spielweise auf ihr Niveau ziehen. Nur so kann es auch gegen Hamburg funktionieren.