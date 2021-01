Wer tritt in Domi Kumbelas Fußstapfen?

Braunschweig. Der Stürmer traf bei Eintrachts letzter Partie gegen den HSV dreifach. Bald will er in der Kreisliga B auf Torejagd gehen.

So ganz kann er es immer noch nicht lassen. Zweieinhalb Jahre nach dem Ende seiner Profi-Karriere hat sich Domi Kumbela entschieden, doch noch einmal die Fußballschuhe zu schnüren. Der Ex-Stürmer von Eintracht Braunschweig will bald für den SSV Delrath auflaufen – in der Kreisliga B des Landesverbandes Niederrhein.

„Eigentlich wollte ich nicht mehr spielen, aber zwei Freunde von mir sind zum SSV gewechselt und haben mich überredet mitzukommen“, sagt Kumbela unserer Zeitung. Sein neuer Klub liegt nur wenige Kilometer außerhalb der Stadtgrenzen von Neuss entfernt, wo der Ex-Profi inzwischen zu Hause ist. „Mit dem Auto brauche ich zehn Minuten zum Sportplatz“, erklärt Kumbela.

In der Kreisliga B auf Torejagd

Training findet zwar auch am Niederrhein wegen der Corona-Pandemie im Moment nicht statt. Aber so bald es wieder geht, will Kumbela auf dem Platz stehen und dann auch wieder in Punktspielen auf Torejagd gehen. „Einen Vertrag habe ich nicht“, sagt er lachend, „aber mein Spielerpass ist beantragt.“

Der 36-Jährige hatte im vergangenen Jahr hin und wieder bei einem anderen Verein in Neuss mittrainiert. Nun haben ihn seine beiden Freunde dazu gebracht, etwas ernsthafter gegen den Ball zu treten – wenn auch nur noch auf unterem Amateur-Niveau. „Ich denke, das ist für mich eine gute Sache. So bleibe ich sportlich und fit, und vielleicht kann ich den jungen Spielern mit meiner Profi-Erfahrung auch etwas helfen und sie motivieren“, sagt Kumbela.

SSV Delrath freut sich über Transfercoup

Sehr stolz waren in der vergangenen Woche die Verantwortlichen des Kreisligisten, als sie ihren „Transfercoup“ mit dem ehemaligen Braunschweiger verkünden konnten. Der Aufstieg in die Kreisliga A, das Pendant zur Kreisliga in Niedersachsen, peilen sie nun erst recht an. Punktgleich mit dem TSV Norf liegt Delrath an der Tabellenspitze, ist nur wegen der schlechteren Tordifferenz gegenüber dem Konkurrenten Zweiter.

Und wer, wenn nicht Ex-Profi Kumbela könnte an diesem aktuellen Nachteil in Zukunft etwas ändern, wenn die Saison vielleicht im Frühjahr fortgesetzt wird.

Eintracht könnte einen Stürmer wie einst Kumbela gebrauchen

Kumbelas Nachfolger im Eintracht-Trikot sind in der 2. Liga dagegen schon am Samstag wieder im Einsatz – gegen den Tabellenführer Hamburger SV. Den Kongolesen zu seinen besten Zeiten könnten die Braunschweiger sicherlich auch für diese Aufgabe gut gebrauchen. Ein besonderes Glanzstück in seiner Karriere gelang Kumbela vor sieben Jahren – beim letzten Pflichtspiel der Löwen gegen die Hanseaten. Der 4:2-Heimsieg im Februar 2014 ist vielen Fans immer noch als ein Höhepunkt in der Bundesliga-Saison in Erinnerung.

Drei Tore steuerte Kumbela in der zweiten Hälfte zu diesem Erfolg bei – Hattrick. Dabei war der Angreifer erst zur Pause eingewechselt worden, beim Stand von 0:1 für die Gäste aus Hamburg.

„Ich weiß nicht mehr, was ich an dem Tag gefrühstückt hatte, aber es muss ein gutes Frühstück gewesen sein. Das war ein absoluter Sahnetag, schön für mich und die Mannschaft“, erinnert sich Kumbela. Dass die Eintracht am Ende der Spielzeit trotzdem abstieg, schmälert seine Erinnerung an dieses Spiel nur bedingt. „Drei Tore in einer Halbzeit in der Bundesliga – das gibt es nicht so oft“, sagt Kumbela stolz.

Er will zwar nicht darauf wetten, dass einem seiner Nachfolger bei den Blau-Gelben am Samstag eine ähnliche Leistung gelingt, doch der 36-Jährige hofft, dass einer von ihnen zumindest ein bisschen in seine Fußstapfen tritt. „Die Defensive der Eintracht war zuletzt ja wieder stabiler, jetzt muss die Balance mit der Offensive gefunden werden, damit auch nach vorne wieder mehr geht. Ein 1:0 würde ja schon reichen“, sagt Kumbela. Angesichts der Ausgangslage wäre er aber auch mit einem Punkt der Löwen zufrieden.

Vielleicht motiviert die Erinnerung an seinen Hattrick die Eintracht-Profis

Der Blick zurück auf die Partie damals in der Bundesliga hilft den Blau-Gelben bei der aktuellen Herausforderung sicherlich nur wenig, schaden kann es aber auch nicht, findet Kumbela. „Vielleicht motiviert es den einen oder anderen ja ein bisschen, wenn sie sich das Spiel von damals anschauen“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Allerdings waren die Hamburger damals nicht so favorisiert wie heute. Der HSV steckte vor sieben Jahren zusammen mit der Eintracht mitten im Abstiegskampf. Dass muss aber nicht heißen, dass es Nick Proschwitz und Co. am Samstag Kumbela nicht nachmachen können. Es muss ja nicht gleich ein Hattrick sein.