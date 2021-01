Eintrachts Felix Kroos: Ein Lautsprecher werde ich nie

Kaum ein Spieler von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig wird von den Fans so stark danach beurteilt, wie er nicht ist und was er nicht kann wie Felix Kroos. Vom Neuzugang, der im Spätsommer zum Kader des Aufsteigers stieß, versprachen sich nicht wenige Fans kreative Geistesblitze, Vorlagen zum Zungeschnalzen und Weitschusstore am laufenden Band. Sie versprachen sich, dass er die unerfahrene Mannschaft führt – lautstark und allgegenwärtig.

Der 29-Jährige, der nach seinem Vertragsende bei Erstligist Union Berlin zwei Monate lang ohne neuen Verein geblieben war, schleppte zum Einstand in Braunschweig nicht nur den Trainingsrückstand mit sich herum, sondern bekam von außen gleich einen dicken Rucksack voller Erwartungen aufgesetzt. Erwartungen, die wegen seiner Vergangenheit als Bundesliga-Spieler und seiner mitunter spektakulären Treffer im Trikot der Köpenicker entstanden waren. Bis heute gibt es immer wieder Stimmen, die sagen, von Kroos müsse mehr kommen. Er sei gar ein Transferflop. Doch so einfach sollte man es sich bei der Beurteilung des Mannes mit der Rückennummer 18 nicht machen.

Felix Kroos – Tore und Vorlagen sind nicht die primären Aufgaben

Für Union erzielte Kroos acht Tore in 116 Partien und gab 13 Vorlagen. In Braunschweig ist der Profi in erst 16 Spielen ohne Scorerpunkt geblieben. Und er selbst ist deswegen nicht sonderlich betrübt. „Wenn man sich die Vergangenheit anschaut, deutet sich schon an, dass ich nicht in erster Linie als Torjäger geholt wurde“, sagt der 1,84 Meter große Mittelfeldspieler. „Klar will ich auch Tore schießen und Vorlagen geben. Aber das sehe ich nicht als meine primäre Aufgabe an.“

Dass man Kroos nicht allein an ausbleibenden persönlichen Erfolgserlebnissen beurteilen sollte, zeigt allein die Tatsache, dass Cheftrainer Daniel Meyer ihm weiterhin vertraut, obwohl es für die Positionen im Mittelfeld viele Alternativen gibt. „Er ist unser bester Fußballer, der am Klarsten ist, am wenigsten Fehler macht und die meiste Erfahrung besitzt“, lobt der 41-Jährige seinen Zentrumsspieler. Kroos spielt unauffällig, aber schlau und schnörkellos. Seine Pässe landen zu 78 Prozent beim Mitspieler.

Daniel Meyer will von Felix Kroos bei Eintracht noch mehr sehen

Doch Meyer ist das trotzdem nicht genug: „Wir haben ihn schon gegen Düsseldorf im Spielaufbau häufig übersehen. Es ist aus meiner Sicht unerklärlich, dass wir um ihn rumspielen. Aber er muss auch noch mehr Bälle fordern“, sagt der Eintracht-Coach. Zuletzt stieg Kroos‘ Form aber schon sichtbar an. Gegen Aue auf der Zehnerposition konnte er Akzente setzen, gegen die Fortuna und Würzburg agierte er abgeklärt. „Daran will ich anknüpfen“, sagt Kroos vor dem Spiel gegen Spitzenreiter Hamburger SV (Samstag, 13 Uhr/Sky).

Bislang tut er der Mannschaft nicht vorwiegend mit schlitzohrigen Abschlussaktionen wie etwa gegen Bochum oder den charakteristischen No-Look-Pässen übers Standbein gut, sondern vor allem mit seiner Routine. Gleichwohl weiß er ganz genau, dass er der Mannschaft noch mehr geben kann. „Klar müssen wir im Spiel mit Ball mehr Einfluss bekommen. Ich muss mehr ins Spiel nach vorne eingebunden werden. Daran arbeiten wir gemeinsam“, sagt der ehemalige U-Nationalspieler Deutschlands, der im Team der Eintracht ein hohes Ansehen genießt.

Er sieht sich selbst auch als Führungsspieler. „Meiner Meinung nach bin ich das in meiner Art und Weise“, versichert Kroos. Seine Mitspieler coacht er ständig im Spiel. Mit kurzen, klaren Kommandos. Rumschreien? Das ist nicht sein Stil. „Ein Lautsprecher werde ich nie. Dafür müsste ich mich verstellen“, gibt der gebürtige Greifswalder zu verstehen.

Kroos: Die Jungs sollen wissen, dass sie mich immer anspielen können

Kroos’ Führungsqualitäten sind oft nicht auf den ersten Blick hör- oder sichtbar. Dennoch sagt Meyer: „Er gibt uns Halt.“ Der Spieler formuliert es ein bisschen anders: „Ich gebe der Mannschaft Dinge, die nicht unbedingt in den Statistiken auftauchen.“ Er versucht, Ruhe auszustrahlen und seinen Nebenleuten Stabilität zu verleihen. „Ich will den Jungs helfen, sie sollen spüren, dass sie mich immer anspielen können, aber auch, dass ich mich immer reinhaue“, sagt Kroos auch im Hinblick auf den andauernden Abstiegskampf. „Aber was mich selbst angeht, mache ich mir nicht so viele Gedanken.“ Er ackert lieber für das große Ganze. Und das ist nicht immer auf den ersten Blick sichtbar.

Mehr zur Eintracht: