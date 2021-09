Eintracht Braunschweig Jomaine Consbruch – So tickt Eintracht Braunschweigs Youngster

Jomaine Consbruch ist mit seinen bisherigen Auftritten im Eintracht-Trikot weitgehend zufrieden, will im Spiel mit dem Ball aber auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen.

Braunschweig. Jomaine Consbruch hat sich mit erfrischenden Auftritten in Eintrachts Startelf gespielt. In Braunschweig wohnt er mit einem Mitspieler in einer WG.