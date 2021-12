MRT fällig! Sorge um Eintracht Braunschweigs Maurice Multhaup

Eintracht Braunschweigs Cheftrainer Michael Schiele hatte es schon in den Wochen vor dem 5:0-Erfolg gegen den SV Meppen immer wieder betont: Jetzt in den ungemütlichen Wintermonaten kommt die Zeit der Gelbsperren und vor allem der kleinen Verletzungen.

Multhaups Knie überstreckt bei Zweikampf – Eintracht Braunschweig plant MRT

Zuletzt war der Fußball-Drittligist von längeren Ausfällen verschont geblieben, doch nun droht Maurice Multhaup auszufallen. Der Außenbahnspieler, der in den vergangenen vier Spielen als Rechtsverteidiger agierte, verletzte sich bei einem Duell an der Seitenlinie so stark, dass er nach der Halbzeit nicht mehr weiterspielen konnte. „Sein Knie ist nach hinten durchgestreckt. Er ist darauf aufgekommen, hat vorher einen Schubser bekommen und ist so aus der Balance geraten“, sagte Schiele. Die Teamärzte ordneten noch am Tag des rauschhaften Sieges eine MRT-Untersuchung für den Wochenbeginn an.

Multhaup hatte zuletzt ordentliche aber unauffällige Spiele auf der ungewohnten Position abgeliefert, während der etatmäßige Außenverteidiger Danilo Wiebe zunächst erkältet war und später mit einer Adduktorenverletzung ausgesetzt hatte.

Danilo Wiebe ist bei Eintracht Braunschweig zurück und erhält Lob von Michael Schiele

Nun meldete sich Wiebe, der eigentlich zentraler Mittelfeldspieler ist, toll zurück, agierte gegen allerdings schwache Meppener souverän und war an einigen schönen Kombinationen in der Offensive beteiligt. „Nilo hat sich gleich gut eingefügt“, lobte Schiele seinen Schützling. Der Eintracht-Coach hat mit Wiebe und Luis Görlich zwei Alternativen für die rechte Abwehrseite, dennoch sorgte er sich selbstverständlich um den flexibel einsetzbaren Multhaup: „Er hatte Schmerzen, aber es ist nichts groß geschwollen gewesen. Wir hoffen das Beste.“

Schließlich betonte der Trainer zuletzt nicht nur, dass jetzt die Zeit der Verletzungen und Sperren kommt, sondern auch, dass er jeden Mann braucht. „Trotzdem hat es heute drei getroffen, die nicht reingekommen sind. Die Enttäuschung ist da bei Benny Girth, Yari Otto und Lasse Schlüter“, zeigte Schiele Verständnis, schob aber nach: „Wenn es so läuft, gibt es wenig Argumente für die, die nicht gespielt haben. Aber alle sind fit – hoffentlich bleibt das auch so.“ Im Falle von Multhaup wird sich das in Kürze zeigen.

