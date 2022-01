Spiel von Eintracht Braunschweig in Berlin fällt aus

Es war nach den Nachrichten der vergangenen Tage erwartbar gewesen. Eintracht Braunschweig bestreitet nicht am Sonntag seinen Jahresauftakt in der 3. Fußball-Liga bei Viktoria Berlin. Die Partie wurde am Freitag vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) aufgrund der vielen Ausfälle bei den Berlinern abgesagt. Der Hauptstadtklub hatte in den vergangenen Tagen mit einer großen Anzahl an positiv auf Corona getesteten Spielern zu kämpfen und hätte am Sonntag wohl nicht die nötige Anzahl an Akteuren für das Spiel zur Verfügung gehabt.

Wegen Corona-Infektionen: Mindestanzahl an Spielern unterschritten

Die Spielleitung des DFB traf die Entscheidung auf Antrag von Viktoria Berlin. Grundlage ist Paragraf 15 der Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung. Dem Heimverein stehen aufgrund von Corona-Fällen und den daraus entstandenen Quarantänesituationen aktuell weniger als 16 einsatzberechtigte Spieler zur Verfügung, womit die im Paragrafen verankerte Mindestgrenze unterschritten ist, begründete der DFB die Absage.

Nachholtermin folgt noch: Tickets behalten Gültigkeit

Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Alle bereits erworbenen Tickets behalten Gültigkeit für das Nachholspiel. Personen, die ihre Tickets stornieren möchten, wenden sich bitte unter Angabe der Auftragsnummer, des Kaufdatums (wenn möglich inkl. Uhrzeit) und dem vollständigen Namen der Ticketnutzer per Mail an ticket@viktoria.berlin.

