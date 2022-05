Um die 2500 Fans begleiten die Eintracht am Samstag nach Meppen

Die Mannschaft von Eintracht Braunschweig kann sich am Samstag beim ersten Matchball um den Aufstieg auf ihre Fans verlassen: Nach Angaben des Fanbeauftragten Erik Lieberknecht rechnet der Verein mit 2500 Anhängern, die das Team nach Meppen begleiten werden. Für 1275 Eintracht-Fans ist Platz im Gästebereich der Hänsch-Arena in Meppen. Dieser sei bereits ausverkauft, so der Fanbeauftragte.

Das letzte Heimspiel der Saison!



Am Samstag erwarten wir Eintracht Braunschweig in der Hänsch-Arena. Tickets: 👉 https://t.co/ASF6miB1px



❌ Hinweis: Erkennbare Gästefans erhalten -trotz gültiger Eintrittskarte- keinen Zugang zu den Heimbereichen! #ndsvm #svmebs pic.twitter.com/CT3NMvp6wZ — SV Meppen 1912 e.V. (@svmeppen1912) May 2, 2022

Doch einige Fans der Blau-Gelben haben sich auch schon Tickets für den Heimbereich gesichert: Noch gibt es sogar vereinzelte Restkarten für das Spiel der Saison der Eintracht. Die einzige Bitte des SV Meppen: Gästefans, die Zugang zum Heimbereich haben wollen, dürfen sich nicht erkennbar zeigen, also etwa kein Trikot der Eintracht überziehen.

Sonderzug der Westfalenbahn fährt am Samstag um neun Uhr von Braunschweig aus los

Der Fanbeauftragte Erik Lieberknecht freut sich wie Tausende weitere Anhänger der Eintracht auf das Spiel in Meppen am Samstag. Foto: Arne Grohmann (Archiv)

Lieberknecht kündigte außerdem an, dass am Samstag ab neun Uhr ein Sonderzug der Westfalenbahn mit sechs Waggons vom Braunschweiger Hauptbahnhof mit Stopps in Vechelde und Peine und anschließender Non-Stop-Tour nach Meppen unterwegs ist. „Am Meppener Bahnhof fährt ein Busshuttle ans Stadion. Die Rückfahrt des Zuges ist für 17.35 Uhr geplant. Man weiß ja nie, was passiert“, sagt der Fanbeauftragte lachend. Außerdem hätten viele Eintracht-Fanklubs Reisebusse für die Tour ins etwa 300 Kilometer entfernte Emsland gebucht.

Wer in Braunschweig das Spiel der Braunschweiger Eintracht beim SV Meppen verfolgen will, kann dies in den einschlägigen Fußballkneipen und Gastronomiebetrieben tun.

