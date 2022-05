Eintracht Braunschweig spielt um Liga 2 – der Tag im Liveticker

Es ist der erste von zwei Matchbällen für Eintracht Braunschweig: Die Mannschaft von Michael Schiele kann heute den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga packen. Die Rechnung ist denkbar einfach: Gewinnt die Braunschweiger Eintracht ihr Auswärtsspiel gegen den SV Meppen, kann Konkurrent Kaiserslautern nicht mehr auf Tabellenplatz 2 springen. Eintracht Braunschweig gelänge somit nach nur einem Jahr 3. Liga die Rückkehr in die zweite Fußballklasse.

Das Braunschweiger Land ist im blau-gelben Fieber, nicht nur Fans drücken die Daumen: In zahlreichen Kneipen Braunschweigs wird das Spiel live übertragen – nach Meppen selbst fahren hunderte Fans mit einem Sonderzug.

Wir begleiten für Sie die Geschehnisse in Braunschweig und Meppen in diesem Liveticker. Wollen Sie lieber die Spielaktionen mitverfolgen, finden Sie hier unseren Sport-Liveticker.

Kathrin, Jessica, Mario und Natascha (von links) von der Braunschweiger Wach- und Schliessgesellschaft begleiten gemeinsam mit 16 weiteren Kollegen im Auftrag von Westfalenbahn und Eintracht den Entlastungszug nach Meppen und zurück. Foto: Henning Noske

Eintracht in Meppen - klappt der Aufstieg? Der Tag in Bildern

Eintracht in Meppen - klappt der Aufstieg? Der Tag in Bildern

Einträchtig: Thomas Buhmann (links) und Benedikt Döring vorm Entlastungszug. Foto: Henning Noske

Zuversichtlich für einen Auswärtssieg: Robin Koppelmann (Mitte) vom Eintracht-Fanprojekt mit Freunden. Foto: Henning Noske



Der Sonderzug.

Marcel (links) und Timm im Tunnel am Braunschweiger Hauptbahnhof. Foto: Henning Noske

Eintracht in Meppen - klappt der Aufstieg? Der Tag in Bildern

Eintracht in Meppen - klappt der Aufstieg? Der Tag in Bildern

10.34 Uhr: Stimmung im Zug steigt

Je näher der Entlastungszug nach Meppen kommt, desto mehr steigt die Stimmung im Zug. Pausen zum Austreten sind für Kirchlengern und Ibbenbühren angesagt - und kurz vor Kirchlengern schallt „Wir wir wir sind die Eintracht“ durch den Zug.

9.50 Uhr: Durchfahrt in Hannover ohne Vorkommnisse

Vereinzelte „Scheiß Hannover“-Rufe ertönen bei der Fahrt durch die Stadt mit dem Fußballverein, der ein Jahr nach Eintracht Braunschweig gegründet wurde und den mit Eintracht eine leidenschaftlich gepflegte Fehde verbindet.

Provokation im Fenster des Entlastungszuges, der auf seinem Weg von Braunschweig nach Meppen auch durch Hannover fährt. Foto: Henning Noske / FMN

Ansonsten gibt es keine Vorkommnisse. Für Animositäten ist auch später noch genug Zeit: Macht das Team von Eintracht Braunschweig den Aufstieg perfekt, dann dürfte es in der kommenden Saison nämlich wieder zu Derbys gegen die Landeshauptstadt kommen.

9.38 Uhr: Was passiert in Hannover?

Ansage im Zug: Es wird eine Pinkelpause geben, dazu wird der Zug extra anhalten. Im Zug hofft man natürlich darauf, dass der Zwischenhalt in Hannover stattfinden soll. Als die Bahn sich der Landeshauptstadt nähert, werden auch Gesänge und Stimmung im Zug lauter.

9.21 Uhr: Entspannte Stimmung im Zug und in der Stadt

Von draußen: Unspektakuläre Abfahrt, kaum Gesänge, keine Ereignisse oder Zwischenfälle, nur Vorfreude. Der weitere Spielverlauf dieses Tages wird entscheidend sein. Das daheimgebliebene Braunschweig rüstet sich mit Frühstück für die anstehende Fußballübertragung in Sportsbars und Kneipen oder auf dem Sofa. Im Zug rege Gespräche, das Bier fließt, die Stimmung ist ausgelassen und fröhlich. Als der Zug um 9.22 Uhr in Peine hält, steigen kaum mehr Menschen zu.

Während der Entlastungszug rund 1000 Menschen aufnehmen kann, wollten 2500 Fans mit nach Meppen fahren. Im Zug selbst gilt: Im vorderen Teil ist alles komplett voll. Hinten wiederum sind sogar noch Sitzplätze frei.

8.45 Uhr: Der Entlastungszug fährt ein

Pünktlich ist der Sonderzug der Westfalenbahn da. Die Fans am Bahnsteig skandieren „Auswärtssieg“ und „Nie wieder 3. Liga!“. Abfahrt ist um 9.02 und dann geht es nach Zwischenhalten in Vechelde und Peine direkt durch nach Meppen. Um 9.05 Uhr rollt der Zug los.

Samstag, 08.43 Uhr: Gute Stimmung bei den Fans am Braunschweiger Hauptbahnhof

Zuversichtlich für einen Auswärtssieg: Robin Koppelmann (Mitte) vom Eintracht-Fanprojekt mit Freunden. Foto: Henning Noske

Bereits um kurz nach 8 Uhr sind schon einige Fans der Eintracht am Bahnhof versammelt. Die Stimmung ist gut, es läuft Elektro-Musik aus einer mitgebrachten Box. Einige gehen schnurstraks zu Gleis 6, womöglich um einen früheren Zug nach Meppen zu erwischen.

Der eigentliche Fan-Zug fährt aber von Gleis 7. Die Polizei ist mit einem kleinen Aufgebot in der Bahnhofshalle vertreten.

19.00: Braunschweiger Polizei ist auf alles vorbereitet

Die Polizei in Braunschweig ist auf alle Eventualitäten vorbereitet: Egal, ob um kurz nach 9 Uhr morgens bei der Abfahrt des Entlastungszuges vom Hauptbahnhof – Gesamtkapazität 1000 Plätze –, bei ihrer Rückkehr nach der Tagesschau, ganz gleich, ob tagsüber am Stadion oder auf dem Bohlweg, man ist darauf eingestellt, dass idealerweise ziemlich gute Laune herrscht. Sollten Ereignisse eintreten, die diese trüben könnten, werde man vorbereitet sein, so ein Polizeisprecher.

15.30: Kaiserslautern-Fans versprechen SV Meppen Bier für Schützenhilfe

Kaiserslautern hofft auf einen Patzer von Eintracht Braunschweig. Als Ansporn für Braunschweigs Gegner Meppen hat sich ein Kaiserslauterer Fanclub Gedanken gemacht: „Sollte die Mannschaft gegen Eintracht Braunschweig nicht verlieren, spendet unser Fanclub dafür Fritz-Walter-Bier“, schreiben die „Teufelskerle Süd 2007“ auf ihrer Website. Mehr dazu lesen Sie hier.

14.30: Verhaltenes Fan-Aufkommen beim Abschlusstraining, Eintracht unterwegs nach Meppen

Verhaltenes Fan-Aufkommen beim Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Meppen. Foto: Daniel Mau

Als die Eintracht-Fußballer nach einer knappen Stunde am Freitagnachmittag ihre Übungseinheit auf dem Platz hinter dem Stadion an der Hamburger Straße beendeten, brandete spontaner Applaus auf. Etwa 80 Fans hatten sich beim öffentlichen Training am Freitagmittag, dem letzten vor dem Auswärtsspiel in Meppen (Samstag, 14 Uhr), eingefunden, um den Löwen ihre Unterstützung für diese womöglich entscheidende Partie im Aufstiegsrennen der 3. Liga zu signalisieren. Kurz nach dem Training hat sich die Mannschaft gemeinsam auf den Weg nach Meppen gemacht.

Noch ein paar Mal die Keeper prüfen!👌#wirsindeintracht pic.twitter.com/lkBvgFmCNC — Eintracht BS (@EintrachtBSNews) May 6, 2022

Freitag 12.15 Uhr: Herzlich willkommen zu unserem Liveticker! Wir starten mit einem Blick auf die Ausgangslage: Eintracht Braunschweig ist derzeit Tabellenzweiter der 3. Liga, mit einem Punkt Vorsprung vor dem 1. FC Kaiserslautern – und ist laut Fußball-Magazin „Falsche Neun“ das formstärkste Team in den deutschen Profiligen. Tatsächlich hat die Braunschweiger Eintracht nur eins ihrer letzten zehn Spiele verloren. Und zwar im März gegen Saarbrücken. Wenn das kein Selbstvertrauen gibt für das heutige Spiel gegen den SV Meppen – die in diesem Kalenderjahr bislang nur einmal drei Punkte einfahren konnten.

Eintracht Braunschweig war im April das formstärkste Team in den deutschen Profiligen! 💪🏻 Damit stehen die Blau-Gelben auch in Niedersachsen an erster Stelle. Wir blicken auf die Vereine, die im April die durchschnittlich meisten Punkte pro Spiel geholt haben. 🔝 pic.twitter.com/NSgA4DbH5E — Die falsche 9 (@die_falsche_9) May 5, 2022

