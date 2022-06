Fix! Saulo Decarli kehrt zu Eintracht Braunschweig zurück

Mehrere Wochen ließ Fußball-Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig seine treuen Fans schmoren. Nun steht der erste Neuzugang für die kommende Saison fest. Und es ist ein alter Bekannter. Saulo Decarli wechselt vom Bundesligisten VfL Bochum zum Team von Cheftrainer Michael Schiele. Der Schweizer kommt ablösefrei zu den Blau-Gelben. Sein Vertrag gilt bis 2024.

Saulo Decarli trug bereits das Trikot vom Eintracht Braunschweig

Der Schweizer trug bereits von 2014 bis 2017 das Braunschweiger Trikot, verließ den Klub aber seinerzeit im Streit mit dem damaligen Coach Torsten Lieberknecht in Richtung Club Brügge (Belgien). Von dort aus ging es 2019 nach Bochum. Mit dem VfL stieg der 30-Jährige in die Bundesliga auf, kam in der vergangenen Saison aber nur zu einem Einsatz im Team von Thomas Reis.

Nun kehrt der Abwehrmann, der von den Löwen-Anhängern für seine aufopferungsvolle Spielweise geschätzt wurde, zurück in die Heimatstadt seiner Frau und die Geburtsstadt seiner Kinder. „Die drei Jahre in Braunschweig sind für mich eine sehr lehrreiche Zeit gewesen, sportlich sowie menschlich. Statt von Momenten würde ich lieber von einem Zeitabschnitt, also einer Periode reden, für die ich sehr dankbar bin“, sagte der 1,88-Meter-Mann im Interview mit unserer Zeitung im Februar 2021.

Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport bei Eintracht Braunschweig, erläutert: „Mit Saulo haben wir einen Innenverteidiger verpflichten können, der uns mit seiner Qualität und Erfahrung helfen wird, die unbedingt erforderliche Stabilität in der 2. Bundesliga sicherzustellen. Wir sind sehr froh, dass der Transfer geklappt hat“.

Bei Eintracht Braunschweig stehen für Saulo Decarli 80 Einsätze zu Buche

Während seiner ersten Zeit bei der Eintracht absolvierte er 80 Spiele, in denen er drei Tore erzielte und drei Vorlagen gab. Bald werden bestimmt weitere dazukommen. „Ich freue mich riesig, wieder an der Hamburger Straße zu sein. Es fühlt sich ein bisschen wie nach Hause kommen an und das ist für mich wunderschön“, sagt Saulo Decarli.

