Eintracht Braunschweig absolviert Trainingslager in Lautenbach

Besser spät als nie! Eintracht Braunschweig hat am späten Montagnachmittag verkündet, dass die Zweitliga-Fußballer von Sonntag an ihr Trainingslager in Lautenbach im Schwarzwald abhalten werden.

Eine Woche lang bereitet sich der Aufsteiger dort auf die kommende Saison im Unterhaus vor. Das Team von Cheftrainer Michael Schiele absolviert in dieser Zeit auch zwei Testspiele. Am Dienstag kommt es von 15.30 Uhr an zum Aufeinandertreffen mit der U23 des SC Freiburg. Den Nachwuchs der Breisgauer kennen die Löwen aus der vergangenen Saison in der 3. Liga – einen Sieg und ein Remis gab es gegen den Sportclub, der die Spielzeit als Neuling auf Platz elf abschloss.

Am Freitag, einen Tag vor der Abreise, kommt es dann zum Duell mit dem luxemburgischen Erstligisten FC Swift Hesperange. Der diesjährige Tabellenfünfte der BGL-Ligue besitzt den höchsten Teammarktwert des kleinen Landes. Der einmalige nationale Pokalsieger nahm im vergangenen Jahr an der vergangenen Saison an der Qualifikation zur Europa-Conference-League teil, musste sich aber dort dem slowenischen Vertreter NK Domzale beugen.

Wo die Testspiele stattfinden, ist noch nicht klar. In dieser Woche haben die Fans der Eintracht noch zweimal die Gelegenheit, ihr Team in der Region zu sehen. Heute (18 Uhr) spielen die Blau-Gelben bei der SG Remlingen Denkte. Am Samstag (15 Uhr), einen Tag vor der Abfahrt, wartet Oberligist Freie Turner Braunschweig im Prinzenparkstadion auf die Schiele-Elf. Mehr lesen: 16-0 – Eintracht Braunschweig gewinnt Test gegen Polizei SV

Bangsow spielt bei Alemannia Aachen vor

Yannik Bangsow befindet sich aktuell im Probetraining bei Alemannia Aachen. Der Torhüter, dessen Vertrag bei Eintracht Braunschweig in wenigen Tagen endet, nahm mit einer Gastspielerlaubnis an der Auftakt-Einheit des West-Regionalligisten teil. „Wir würden Yannik gerne in unserem Kader haben. Wir befinden uns da mit der Eintracht bezüglich einer Leihe in Gesprächen. Es sind noch Details zu klären“, berichtet Aachens Sportchef Helge Hohl gegenüber RevierSport.

Noch ist der Vertrag des 24-Jährigen beim Zweitliga-Aufsteiger aber nicht verlängert.

