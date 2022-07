Erinnerungen an Uwe Seeler: Schicken Sie uns Ihre Fotos

Uwe Seeler ist am Donnerstag im Alter von 85 Jahren verstorben. Über die Grenzen Deutschlands hinaus wurde der Tod des ehemaligen Weltklasse-Fußballers mit großer Trauer aufgenommen. Hier lesen Sie einen Nachruf. Seelers Klasse auf dem Platz, aber auch sein bescheidenes Auftreten abseits des Grüns machten ihn allseits beliebt. Auch in Braunschweig, wo er vor 47 Jahren Halt machte.

Am 21. April 1975 lief Seeler als Ehrenspielführer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in einem Benefizspiel in der Löwenstadt für die Fernsehlotterie „Ein Platz an der Sonne" auf. Auch Weltstar Pele war damals dabei.

Wir suchen Fotos und Zeitzeugen

Unsere Redaktion sucht Menschen aus Braunschweig und der Region, die damals dabei waren und die uns ihre Fotos als Erinnerungen zukommen lassen würden. Senden Sie sie bitte per E-Mail an redaktion.online@funkemedien.de – wir würden uns sehr freuen.

