Eintracht: In knapp einer Stunde sind Derby-Tickets vergriffen

Eintracht Braunschweig gerät bei Arminia Bielefeld in neun Minuten bitterböse unter die Räder. Vor allem in der Luft ist die Eintracht unterlegen.

Es hat nicht einmal eine Stunde gedauert, da war das gesamte Kontingent Eintracht Braunschweigs an Tickets für das Auswärtsspiel bei Hannover 96 vergriffen. „Gegebenenfalls steht zu einem späteren Zeitpunkt noch ein Restkontingent zur Verfügung“, teilt der Fußball-Zweitligist mit. 4236 Fans haben sich in Windeseile ihren Zugang zum Niedersachsen-Derby gesichert. Dieses steigt am Samstag, 10. September, von 13 Uhr an.

Vorm Derby steht noch ein Zweitliga-Spieltag an. Die Eintracht empfängt am Freitagabend (18.30 Uhr, Eintracht-Stadion) den 1. FC Nürnberg. Hannover muss am Sonntag (13.30 Uhr) bei Hansa Rostock ran.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Formkurve spricht für das Team aus der Landeshauptstadt, das unter dem neuen Trainer Stefan Leitl seine vergangenen drei Partien allesamt gewann. 1:0 gegen Jahn Regensburg, 4:0 beim 1. FC Magdeburg, 2:1 gegen Greuther Fürth – das ist eine starke Bilanz, bei der die Eintracht nicht mithalten kann. Sie holte im selben Zeitraum einen Zähler beim 2:2 gegen Fortuna Düsseldorf und kassierte zwei klare Niederlagen in Kiel (0:3) und in Bielefeld (1:4).

Mehr zu Eintracht Braunschweig:

Aber: Das muss noch gar nichts heißen. Erstens kann sich das Team von Trainer Michael Schiele noch Selbstvertrauen holen mit einem Erfolg gegen Nürnberg am Freitagabend vor heimischer Kulisse, und zweitens haben Derbys ihre eigenen Gesetze. Da zählt nicht, wer zuvor wie gegen wen auch immer gespielt hat: Da sind nur die 90 Minuten auf dem Rasen entscheidend.

Die Bilanz spricht leicht für Hannover 96

Die drei jüngsten Duelle mit 96 haben die Braunschweiger verloren: 1:2, 1:4 und 0:1 in der 2. Liga. Den letzten Sieg gab es im April 2014 beim 3:0 nach Toren von Domi Kumbela, Havard Nielsen und Jan Hochscheidt in der Löwenstadt. Insgesamt fällt die Bilanz des Derbys nur leicht negativ für Braunschweig aus. 21 Hannover-Siegen stehen deren 18 von Eintracht gegenüber. Bald ist Zeit, diese Statistik aufzubessern.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de