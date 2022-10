Umgebaute Eintracht überzeugt trotz „OP am offenen Herzen“

Michael Schiele hatte nicht taktiert, nicht geflunkert, nicht übertrieben, als er im Vorfeld des DFB-Pokal-Zweitrundenspiels zwischen seiner Braunschweiger Eintracht und dem VfL Wolfsburg von der angespannten Personalsituation beim Fußball-Zweitligisten berichtete. „Das trifft uns hart, aber dann müssen eben andere in die Bresche springen“, hatte der 44-Jährige gesagt – und ließ Worten notgedrungen Taten folgen.

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24



Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24



Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24



Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24



Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24



Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24



Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24



Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24



Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24



Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24



Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24



Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24



Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24



Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24



Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24



Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24



Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24



Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24



Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24



Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24



Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24



Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24



Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24



Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24



Braunschweig gegen Wolfsburg - Die große Bildergalerie Bis zum Schluss war das DFB-Pokalspiel spannend. Doch am Ende setzte sich der VfL Wolfsburg durch. Wir haben alle Bilder rund um die Partie. Foto: Darius Simka/Regios24 und Sebastian Priebe/Regios24

Auf fünf Positionen musste Eintrachts Cheftrainer seine Startformation im Vergleich zum 2:0-Erfolg beim 1. FC Magdeburg verändern – das war in Summe zu viel, wenngleich die Löwen einen aufopferungsvollen Pokalfight boten. Doch am Ende stand an diesem milden Dienstagabend im Oktober ein 2:1-Sieg für Wolfsburg und das ärgerliche Aus für die Eintracht.

Lesen Sie weitere Texte zum DFB-Pokalspiel:

Verletzungsgeplagte Braunschweiger Eintracht

Warum? Kein Brian Behrendt, das war klar. Kein Filip Benkovic, kein Jannis Nikolaou. Immanuel Pherai angeschlagen, Anthony Ujah und Jan-Hendrik Marx angesichts des wichtigeren Ligaspiels gegen den SC Paderborn geschont. Die Vorzeichen für einen Pokalerfolg gegen den klassenhöheren Nachbarn, die erste Achtelfinal-Qualifikation seit der Saison 2015/16 und das Einstreichen der 836.988 Euro Prämie für das Weiterkommen standen ohnehin denkbar schlecht.

Denn die in die Anfangsformation rotierten Michael Schultz, Keita Endo, Maurice Multhaup, Lion Lauberbach und Danilo Wiebe hatten – so ehrlich muss man sein – in dieser Spielzeit noch nicht allzu viel positiven Einfluss auf das Spiel des Aufsteigers gehabt. Und der frühe Rückstand durch Mattias Svanberg (8.), vor dem Wiebe nicht in den Zweikampf kam und Schultz den Torschützen laufen ließ, passten zum Start mit der verhaltenen Stimmung bei den Heimfans.

Bogenlampe von Maurice Multhaup bringt den 1:1-Ausgleich

Doch es war eben auch Eintracht, es war eben auch ein Flutlichtspiel – da musste doch was gehen. Und es ging was, weil Wolfsburg irgendwann so gleichgültig spielte, wie die Eintracht-Fans dem zündelwütigen Wolfsburger Anhang begegneten. Die Hausherren, deren Startelf-Rotation einer Operation am offenen Herzen glich, machten gewiss nicht ihr bestes Spiel der vergangenen Wochen. Doch sie bewiesen Herz und Leidenschaft und glichen leistungsgerecht aus. Maurice Multhaup überwand den in seinem Strafraum herumirrenden belgischen Nationaltorhüter Koen Casteels per Bogenlampe (40.).

Das Schicksal meinte es aber nicht gut mit der Eintracht, die schon nach rund einer halben Stunde den angeschlagen in die Partie gegangenen Immanuel Pherai ersetzen mussten. Auch Nathan de Medina und damit der dritte Stammspieler aus der Dreierkette nach Behrendt und Benkovic verletzte sich und konnte nicht weitermachen.

Kämpferisch hatte sich Eintracht nichts vorzuwerfen

Das war in der Spielphase nach der Halbzeit, in der der Außenseiter sogar zu mehreren Chancen durch den eingewechselten Luc Ihorst gekommen war, zu viel. Die Abstimmung passte nicht. Wo sollte sie auch herkommen? Jakub Kaminski stellte nach einem schnell ausgeführten Angriff auf 2:1. Mist.

Geschockt zeigte sich die von der individuellen Qualität nun deutlich unterlegene Schiele-Elf nur kurz, kämpferisch hatte sie sich nichts vorzuwerfen. Die Entwicklung der zurückliegenden Spiele, in denen die Blau-Gelben sechs Spiele in Folge im Unterhaus ohne Niederlage blieben, setzte sich auch bei den ins kalte Wasser geworfenen Reservisten fort.

Gleichwohl setzte es den Dämpfer in Form des Pokal-Aus, der aber keiner ist, der die Braunschweiger sorgenvoll stimmen sollte – es sei denn, die Verletzten fehlen länger.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de