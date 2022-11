Regensburg gegen Eintracht – So reagiert das Netz auf das Spiel

Beim Zweitliga-Kick zwischen dem SSV Jahn Regensburg und Eintracht Braunschweig stand bereits nach einer Viertelstunde das Endergebnis auf der Anzeigetafel: Die Fußballer trennten sich am Mittwoch im Jahn-Stadion 1:1. Charalambos Makridis brachte die Gastgeber in der elften Minute in Führung, Lion Lauberbach glich nur vier Minuten später aus. Vor dem Spiel des 1. FC Magdeburg gegen den SV Darmstadt am Donnerstagabend führen Regensburg und Braunschweig die zweite Hälfte der Tabelle an, stehen zwei beziehungsweise drei Punkte vom Abstiegsplatz 17 entfernt.

Es ist also der berühmte Punkt, der kein Team so richtig weiter nach vorne bringt. Wie die Eintracht-Braunschweig-Fans das Spiel bewerten, sehen Sie hier.

Ich fand den Punkt gar nicht mal so unverdient. Eintracht hat, vor allem in der 1. Halbzeit, auch spielerisch gut dagegenhalten. Die Jungs haben das Herz in die Hand genommen und gefightet was ging. Von daher aus meiner Sicht ein absolut verdienter Punkt! #immerblaugelb #SSVEBS — Björn (@laxgoalie67) November 9, 2022

Das Spiel kann man nach dem Verlauf auch verlieren. Trotzdem ein Punkt für das Konto. Hut ab vor der Truppe. Mit dem letzten Aufgebot alles raus gepresst. In der anstehenden Pause muss dringend nachverpflichtet werden! Aus den bekannten Gründen auf 2, 3 Positionen. #ssvebs #btsv — Tobias (@Roter_Loewe) November 9, 2022

Boah, meine Güte, die zweite Hälfte der Tabelle der 2. Liga ist echt 'ne Knochenmühle. #ssvebs #immerblaugelb — Clooge Georney (@Matt_Eagle_1972) November 9, 2022

Puuuuh…den einen Punkt nehmen wir mit, zumal heute quasi das letzte Aufgebot gespielt hat.

Sauber gekämpft @EintrachtBSNews , hätten auch drei Punkte, aber auch null sein können!

Denke am Ende eine gerechte Punkteteilung! #immerblaugelb #wirsindeintracht#SSVEBS — f®eigeist™ (@wegi72) November 9, 2022

Gott sein Dank! Super Jungs. Die Mannschaft hat sich in großen Teilen selbst aufgestellt. Klasse - ein Punkt gibt´s aus Regensburg. Samstag nochmal auf die Zähne beißen - dann ist endlich Pause. #ssvebs #immerblaugelb — Franky 🇺🇦 (@FrankyRedWing) November 9, 2022

Angesichts der Personallage und des aberkannten Gegentors ein Punktgewinn für uns. Gut gemacht, Jungs, ein engagierter Auftritt mit einigen guten Ansätzen und auch Chancen! #SSVEBS #immerblaugelb pic.twitter.com/iZW6FDu7Ac — Thomas Löwe 🇺🇦 (@lion69) November 9, 2022

Ja, wir haben sensationelle Fans. Danke an alle Auswärtsfahrer für euren Support, kommt gut nach Hause! #immerblaugelb #ssvebs pic.twitter.com/WurBHQsqxF — Claudia 💙💛 (@claudiaBTSV) November 9, 2022

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de