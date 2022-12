Braunschweig. Montag will Hertha BSC wegen der Witterungsbedingungen entscheiden. Ein für Samstag angesetztes Regionalligaspiel in Berlin ist abgesagt.

Eintracht Braunschweig Eintrachts Test gegen Hertha BSC am Mittwoch in Gefahr

Die Anhänger von Fußball-Bundesligist Hertha BSC haben viel Interesse am letzten Testspiel ihres Vereins vor der Winterpause gezeigt. Innerhalb kürzester Zeit waren die Freikarten für die Partie gegen Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig am kommenden Mittwoch im Olympiapark (13 Uhr) vergriffen, teilte der Verein am Freitag mit.

Allerdings ist das Testspiel selbst in Gefahr. Aufgrund der Witterungsbedingungen wurde schon das für Samstag angesetzte Spiel der U23 in der Regionalliga gegen den Berliner AK aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Hertha will am Montag eine Neubewertung vornehmen.

Lesen Sie weitere Nachrichten zu Eintracht Braunschweig:

Test gegen Bayreuth fiel am Freitag aus

Bereits am Freitag fiel für die Braunschweiger Eintracht ein Testspiel aus. Um 14 Uhr sollte ein Kick gegen die SpVgg Bayreuth stattfinden. Doch der Drittligist stand im Stau.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de