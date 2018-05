Mit Dortmunds Batshuayi: Belgien startet WM-Vorbereitung

Tubize Er war bis zum Saisonende von Chelsea an den BVB ausgeliehen. Ob er auch in der kommenden Saison für den BVB spielt, ist unklar.

Mit Dortmunds Stürmer Michy Batshuayi nimmt Mitfavorit Belgien am Dienstag die Vorbereitung auf die Fußball-WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) auf. Der 24-Jährige erlitt beim BVB Mitte April eine Sprunggelenksverletzung und konnte im Saisonfinale nicht mehr eingesetzt werden.

Beim Trainingsstart im belgischen Tubize gehört Batshuayi wie auch Gladbachs Thorgan Hazard zu den zehn Profis, die direkt ins Trainingslager starten.

Batshuayi war bis zum Saisonende vom FC Chelsea an den BVB ausgeliehen. Ob er auch in der kommenden Saison für den Revierclub spielt, ist noch unklar. Belgien-Trainer Roberto Martínez hatte am Montag 28 Profis, darunter auch Wolfsburgs Keeper Koen Casteels, nominiert. Radja Nainggolan vom AS Rom wurde nicht berücksichtigt und erklärte daraufhin seinen Rücktritt.

Auf ein Trainingslager im Ausland verzichtet Belgien vor der WM. Stattdessen absolviert die Martínez-Elf in Brüssel drei Testspiele gegen Portugal, Ägypten und Costa Rica. Bei dem Turnier in Russland trifft Belgien auf in der Vorrunde auf Tunesien, England und Panama.