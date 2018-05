Löw-Kicker als Toni-Kroos-Fans - WM-Lust wächst im DFB-Team

Eppan Ein Raum im Teamhotel Weinegg wird zur Fanzone für Toni Kroos. Wenn der Weltmeisterspieler am Samstagabend mit Real Madrid im Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool antritt, sind die Sympathien in der Fünf-Sterne-Herberge in Eppan klar verteilt.

"Toni weiß, das wir ihm die Daumen drücken", erklärte Oliver Bierhoff, der Manager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Zwar gebe es "keine Pflicht" zum gemeinsamen TV-Schauen. Der Großteil von Joachim Löws vorläufigem WM-Aufgebot werde sich aber in einer speziellen Räumlichkeit vor einem großen Bildschirm versammeln, verriet Bierhoff.

Der Bundestrainer sieht Kroos auch im Königsklassen-Endspiel als prägenden Akteur. "Er kann den Spielrhythmus bestimmen. Das hat er sich erarbeiten. Egal in welcher Situation, er zeigt keine Nerven", sagte Löw über seinen "Schlüsselspieler". Vor dem TV-Konsum wird der DFB-Chefcoach seine 26 in Südtirol versammelten Profis aber noch zu einer praktischen Übungseinheit auf den Platz bitten (11.00 Uhr).

"Es ist harmonisch, aber fokussiert. Alle haben richtig Bock auf die Nationalmannschaft, Lust auf die WM und darauf, etwas Großes zu erreichen", beschrieb Bierhoff die Stimmung im Trainingscamp.

Seit Freitag sind auch der noch im Aufbauprogramm stehende Jérôme Boateng, dessen Münchner Kollegen Mats Hummels, Thomas Müller, Joshua Kimmich und Niklas Süle sowie Torwart Marc-André ter Stegen und Antonio Rüdiger in Norditalien. "Im Moment müssen wir den Hunger nicht nach oben treiben, der ist definitiv vorhanden", erklärte Löw mit Blick auf den Beginn der WM am 14. Juni in Russland.