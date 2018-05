Europameister Portugal nur 2:2 gegen Tunesien

Braga Europameister Portugal ist ohne Cristiano Ronaldo trotz 2:0-Führung nicht über ein Unentschieden vor heimischer Kulisse in einem Testspiel gegen Tunesien hinausgekommen.

Das Team von Trainer Fernando Santos trennte sich in Braga zum Auftakt der letzten Testspielhase des Kontinentalmeisters vor der Fußball-WM in Russland mit 2:2 (2:1) vom nordafrikanischen WM-Teilnehmer.

Nach der Führung durch André Silva in der 22. Minute erhöhte João Mário (33.). Anice Badri (37.) und Fakhreddine Ben Youssef (64.) sorgten aber für den Ausgleich der Gäste. Bei den Portugiesen fehlte zwei Tage nach dem Triumph in der Champions League mit Real Madrid noch Superstar Ronaldo. Verteidiger Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund stand hingegen in der Startelf, wurde aber zur Pause ausgewechselt.

Die Portugiesen bestreiten noch zwei weitere Testpartien: am 2. Juni in Belgien und am 7. Juni gegen Algerien. Zum WM-Auftakt treffen Ronaldo & Co auf Nachbarn Spanien, weitere Gegner in der Gruppenphase sind Iran und Marokko.