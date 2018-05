Japan verpatzt Trainer-Debüt und ersten WM-Test

Yokohama Japans Fußball-Nationalmannschaft hat beim Debüt des neuen Trainers Akira Nishino im ersten WM-Testspiel eine Niederlage kassiert. Die Samurai Blue unterlagen in Yokohama dem nicht für die Weltmeisterschaft qualifizierten Ghana mit 0:2 (0:1).

Es war die erste Partie des neuen Nationaltrainers Nishino, der das Amt im April vom Bosnier Vahid Halilhodžić übernommen hatte. Nishino bot in seiner Startformation die Bundesliga-Profis Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt), Genki Haraguchi und Takashi Usami (beide Fortuna Düsseldorf) sowie Yuya Osako, der vom 1. FC Köln zu Werder Bremen wechselt, auf. Zudem brachte er zur zweiten Halbzeit Shinji Kagawa (Borussia Dortmund), Gotoku Sakai (Hamburger SV) und Yoshinori Muto (Mainz 05). Nishino will sein 27-köpfiges Aufgebot am Donnerstag auf den endgültigen 23-Mann-Kader für die WM reduzieren.

Trotz aller Offensivbemühungen erwies sich Ghana als zu starker Gegner für die Asiaten. Thomas Partey mit einem direkten Freistoß (8. Minute) und Emmanuel Boateng (51./Foulelfmeter) erzielten die Tore.

Japan bestreitet vor dem Turnier in Russland noch zwei weitere Testspiele. Am 8. Juni ist die Schweiz der Gegner, vier Tage später Paraguay. Die Mannschaft um Kapitän Hasebe startet am 19. Juni gegen Kolumbien in die Weltmeisterschaft, weitere Gegner in der Gruppe H sind Polen (24. Juni) und Senegal (28. Juni).