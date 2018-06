Teamporträt: Frankreich

Moskau Am 12. Juli jährt sich Frankreichs WM-Triumph zum 20. Mal. Und die Erwartungen in der Grande Nation sind ähnlich hoch wie in der goldenen Ära von Zinédine Zidane.

Der Weltmeister von 1998 hat wieder eine schlagkräftige Mannschaft beisammen, allein die Offensive ist absolute Weltklasse. Antoine Griezmann, der gerade erst Atlético Madrid zum Europa-League-Triumph geführt hat, Jungstar Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) und der Ex-Dortmunder Ousmané Dembele (FC Barcelona) haben zusammen einen Marktwert von weit über 300 Millionen Euro.

Schrittweise hat Trainer Didier Deschamps, der WM-Kapitän von 1998, das Team zurück in die Weltspitze geführt. Nach dem WM-Aus 2014 im Viertelfinale gegen Deutschland folgte 2016 das unglücklich verlorene EM-Finale gegen Portugal im eigenen Land. Nun also der große Wurf? Die Qualifikation meisterte Frankreich recht souverän als Gruppenerster, nur eine Niederlage gab es 2017 in elf Spielen.

Sorgenfrei ist Deschamps aber nicht. Der Ausfall von Abwehrchef Laurent Koscielny (FC Arsenal) tut weh, auch EM-Held Dimitri Payet steht nach seiner Verletzung im Europa-League-Finale nicht im Kader. Dazu gibt es ein Fragezeichen hinter dem lange verletzten Außenverteidiger Benjamin Mendy (Man City).

FACTBOX:

Trainer: Didier Deschamps Star: Antoine Griezmann (Atlético Madrid) WM-Teilnahmen: 15 größter WM-Erfolg: Weltmeister 1998 Bilanz gegen Deutschland: 13-7-9