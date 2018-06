Teamporträt: Polen

Moskau Die Polen als Mitfavoriten zu bezeichnen, wäre wohl etwas zu mutig. Aber ein Geheimtipp sind sie nicht nur wegen ihres Weltklasse-Stürmers Robert Lewandowski.

Wohl noch nie in ihrer Vergangenheit sind die Polen mit einer solchen Fülle an talentierten und international erfahrenen Spielern bei einem WM-Turnier angetreten.

Neben Kapitän Lewandowski bilden Abwehrchef Kamil Glik, BVB-Verteidiger Lukasz Piszczek, Wolfsburgs Jakub Blaszczykowski und Mittelfeldantreiber Grzegorz Krychowiak die Stützen des Teams. Sie alle spielen in internationalen Top-Ligen - aber wohl auch zum letzten Mal bei einer WM in dieser Konstellation zusammen. Rekordtorjäger Lewandowski ist 29 Jahre alt, Piszczek und Blaszczykowski 32, Krychowiak 28.

Für die "goldene Generation" bietet sich in Russland somit die wahrscheinlich letzte Chance, an Polens erstaunliche WM-Erfolge aus der Vergangenheit anzuschließen. Zwei dritte Plätze bei den Turnieren 1974 und 1982 sind bis heute die besten WM-Platzierungen Polens. Will Nationaltrainer Adam Nawalka Ähnliches erreichen, braucht er einen Lewandowski in Topform. "Er ist unglaublich wichtig für uns - die Dampflokomotive, die unser Team antreibt", sagte der 60-Jährige.

FACTBOX:

Trainer: Adam Nawalka Star: Robert Lewandowski (FC Bayern München) WM-Teilnahmen: 8 größter WM-Erfolg: WM-Dritter 1974 und 1982 Bilanz gegen Deutschland: 1-7-13