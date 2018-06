Israel verhandelt nach Absage Argentiniens neu

Gibt eine Erklärung zur Absage des Testspiels von Argentinien in Israel ab: Die Ministerin für Kultur und Sport Miri Regev. Foto: dpa

Jerusalem Israels Sportministerium verhandelt nochmals wegen der Absage der Argentinier des für den 9. Juni angesetzten Länderspiels in Jerusalem. Um 17 Uhr werde Sportministerin Miri Regev eine Erklärung in Tel Aviv abgeben, teilte ein Sprecher des Ministeriums am Mittwoch mit.

Nach einem Bericht der Nachrichtenseite "ynet" müsste der Argentinische Fußballverband bei einer Absage den Organisatoren des Spiels in Israel umgerechnet rund 1,8 Millionen Euro Entschädigung zahlen. Argentinien hatte nach palästinensischen Protesten gegen den Auftritt des Vize-Weltmeisters in der Juden und Muslimen gleichermaßen heiligen Stadt das Spiel abgesagt.