England besiegt Costa Rica 2:0

London Englands Fußball-Nationalmannschaft hat eine erfolgreiche Generalprobe für die Weltmeisterschaft in Russland gefeiert. Fünf Tage nach dem 2:1 gegen Nigeria gewannen die Three Lions am Donnerstagabend in Leeds auch ihr letztes WM-Testspiel mit 2:0 (1:0) gegen Costa Rica.

Im Duell der beiden WM-Starter brachte Marcus Rashford von Manchester United den Ex-Weltmeister in der 13. Minute mit einem 20-Meter-Traumtor in Führung; der nach einer Stunde eingewechselte Danny Welbeck vom FC Arsenal sorgte an der Elland Road per Kopf für das 2:0 (76.).

Die Engländer bestreiten am 18. Juni in der Gruppe G ihr erstes WM-Spiel gegen Tunesien. Anschließend bekommen es die Three Lions mit Belgien und Panama zu tun.

Costa Rica bestreitet seinen letzten WM-Test am 11. Juni gegen Belgien. In Russland trifft das Team von Trainer Oscar Ramírez auf Rekord-Champion Brasilien, die Schweiz und Serbien.