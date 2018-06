Beach-Queen grüßt Watutinki: Babybauch als Glücksbringer

Watutinki Einen ganz speziellen Gruß hat Beachvolleyball-Olympiasiegerin und -Weltmeisterin Laura Ludwig nach Watutinki gesendet.

"Alle vier Daumen sind gedrückt. Ich hoffe, dass es wieder ein kleines Sommermärchen wird", übermittelte die hochschwangere Beachqueen ins WM-Basisquartier der Fußball-Nationalmannschaft am Rande Moskaus. Dabei zeigte sich Ludwig im Kicker-Outfit im Tor: Ihr mit einem Fußballbild bemalter Babybauch soll dem Team von Bundestrainer Joachim Löw Glück bringen. "Ich habe mein persönliches Sommermärchen ja vor mir", bemerkte die Hamburgerin: In den nächsten Tagen erwartet sie ihr erstes Kind.

"Ich bin gespannt, wie der Titelverteidiger mit dem Druck und den Erwartungen umgeht - wir stehen 2019 ja vor der gleichen Aufgabe", erklärte die 32-jährige Ludwig, die noch in diesem Jahr wieder ins Beachtraining einsteigen will. Mit ihrer Partnerin Kira Walkenhorst hatte sie im Vorjahr in Wien den WM-Triumph gefeiert. Blockerin Walkenhorst hat nach langer Verletzungspause am vergangenen Wochenende auf der nationalen Tour in Münster ihr Comeback gefeiert. Ludwig, die übrigens für den Hamburger SV spielt, will spätestens bei der Heim-WM im Sommer nächsten Jahres in Hamburg wieder topfit sein.