Kapitän Neuer verspricht Gündogan und Özil "Rückendeckung"

Watutinki DFB-Kapitän Manuel Neuer hat Mesut Özil und Ilkay Gündogan nach der Debatte um das Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan die "totale Rückendeckung" der Kollegen in der Fußball-Nationalmannschaft zugesichert.

"Das wurde von den Medien debattiert und aufgerollt, und es wurde viel gefragt. Aber in der Mannschaft ist es aktuell kein Thema mehr, wir haben das schon längst abgeschlossen in Südtirol", sagte Neuer in einem ARD-Interview im Teamquartier in Watutinki.

Man merke, dass "sich beide hinter das Team stellen und versuchen werden, den Fokus auf das Sportliche zu legen, das ist für uns in erster Linie interessant", sagte Neuer drei Tage vor dem WM-Auftakt der DFB-Elf am Sonntag in Moskau gegen Mexiko.

Gündogan und Özil waren für im Mai in London aufgenommenen Fotos mit Erdogan in den vergangenen Wochen wiederholt kritisiert worden. Gündogan war nach seiner Einwechslung im WM-Test gegen Saudi-Arabien in Leverkusen (2:1) von vielen deutschen Fans ausgepfiffen worden. Danach hatte sich die Diskussion um die beiden Spieler erneut verschärft.