Scharfe Maradona-Kritik an Argentinien-Coach Sampaoli

Bronnitsy Diego Maradona hat Trainer Jorge Sampaoli von Vizeweltmeister Argentinien heftig kritisiert.

"Wenn sie so spielen, kann Sampaoli nicht nach Argentinien zurückkehren", sagte die Fußball-Ikone des Landes in seiner Sendung "De La Mano del Diez" des internationalen TV-Senders Telesur. Maradona monierte die taktische Ausrichtung der Mannschaft beim 1:1 in ihrem WM-Auftaktspiel gegen Island. "Es ist eine Schande, dass wir keine Spielweise parat haben", sagte der 57-Jährige. Wissend, dass die Isländer groß seien, habe Argentinien es bei Ecken immer wieder mit Kopfbällen versucht.

Maradona hat selbst schon die argentinische Mannschaft bei einer WM trainiert - er schied 2010 mit dem Team im Viertelfinale nach einem 0:4 gegen Deutschland aus. Jetzt rechnet er eher damit, dass die Mannschaft bereits nach der Vorrunde abreisen muss, zuletzt passierte das 2002 in Japan und Südafrika. Die Mannschaft sei näher dran, auch die kommenden Spiele gegen Kroatien und Nigeria zu verlieren, meinte Maradona.

Er hatte die Auftaktpartie der Albiceleste nicht ohne Nebengeräusche von der Loge des Moskauer Spartak-Stadions aus verfolgt. Für seinen Rauch-Auftritt mit Zigarre entschuldigte er sich. Zudem schrieb er bei Instagram über eine angeblich missverstandene Geste zu einem asiatischen Fan in einem Argentinien-Trikot.