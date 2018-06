"Doktor Gnadenlos": Hohe Erwartungen an Schiedsrichter Brych

Moskau Nun greift auch Felix Brych in die WM ein. Vor dem auch sportpolitisch brisanten Duell Schweiz gegen Serbien gibt es hohe Erwartungen an den deutschen Schiedsrichter. Das Warten für ihn war lang: Wie hat der Münchner bislang die Zeit in Russland verbracht?