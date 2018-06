Schweden mit nur einer Änderung gegen Deutschland

Sotschi Schweden hat seine Startelf für die zweite WM-Partie gegen Weltmeister Deutschland auf lediglich einer Position verändert. Der beim 1:0-Auftaktsieg gegen Südkorea noch fieberkranke Verteidiger Victor Lindelöf von Manchester United rückt für Pontus Jansson in die erste Mannschaft.

Ansonsten setzt Trainer Janne Andersson auf dieselben Spieler wie beim erfolgreichen Start in das Turnier in Russland. Kapitän Andreas Granqvist und Mittelfeldspieler Emil Forsberg von RB Leipzig führen seine Mannschaft im Spiel gegen die DFB-Auswahl in Sotschi an.