Iranische Fans stören Ronaldos Schlaf mit Gesängen

Saransk Mit einer Vorbereitung der etwas unfairen Art haben iranische Fußballfans versucht, ihrer Mannschaft vor dem entscheidenden WM-Vorrundenspiel gegen Portugal einen Vorteil zu verschaffen.

Die Anhänger störten in der Nacht zum Montag mit Gesängen und Trommeln vor dem Hotel der portugiesischen Nationalmannschaft im Spielort Saransk die Nachtruhe von Superstar Cristiano Ronaldo. Der Angreifer von Real Madrid versuchte persönlich, die Anhänger um Ruhe zu bitten, wie Internetvideos zeigen. Dort ist zu sehen, wie Ronaldo die Hände unter dem Kopf faltet und damit um Ruhe zum Schlafen bittet.

Die Fans ließen sich davon nicht aufhalten und sangen vor dem Hotel der portugiesischen Nationalmannschaft im Stadtzentrum weiter. Das Gebäude war von der Polizei auch am Montag abgesperrt, allerdings konnte ein Teil der Straße von Fußgängern genutzt werden. Gegenüber vom Hotel versammelten sich tagsüber zahlreiche Journalisten sowie Dutzende Fans beider Teams, die einen Blick auf die Stars erhaschen wollten. Falls der Iran das Spiel am Montagabend (20.00 Uhr MESZ) überraschend gewinnt, zieht das Team erstmals in seiner Geschichte ins WM-Achtelfinale ein.