Deschamps macht die Tore dicht: Geheimes Frankreich-Training

Istra Frankreich schaltet vor dem WM-Viertelfinale gegen Uruguay auf streng geheim.

Für das nicht öffentliche Training des Fußball-Vizeeuropameisters drei Tage vor der Partie riegelten reichlich Sicherheitsdienste das Gelände in Istra ab, wie der Sender BFMTV berichtete. Polizei habe zudem den Zugang zum Trainingszentrum blockiert.

Spannend und offen ist die Frage, wie Trainer Didier Deschamps den gelbgesperrten Blaise Matuidi im Mittelfeld ersetzt. Gute Chancen werden Corentin Tolisso vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München eingeräumt.

Der 23-Jährige hatte das Auftaktspiel der Franzosen gegen Australien anstelle von Matuidi von Beginn an bestritten. Tolisso war nach der Auswechslung gegen den mittlerweile 70-maligen Nationalspieler in den nachfolgenden Partien aber zweimal gar nicht und zuletzt im Achtelfinale gegen Argentinien nur in der Schlussviertelstunde eingesetzt worden.