Dem DFB-Team droht die große Leere - auch in Gelsenkirchen

Als es am Ende darum ging, ein gemeinsames Foto zu erstellen, fehlte so ganz viel nicht mehr bis zum Tumult. Die Schüler der 94. Oberschule in Leipzig stürmten aus dem Auditorium der Aula auf die Bühne, wo Julian Brandt („Ohmeingott“) saß. Und Timo Werner. Und Manuel Neuer. Und Leroy Sané...