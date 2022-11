Gladbacher Thuram komplettiert französischen WM-Kader

Der französische Fußball-Nationaltrainer Didier Deschamps hat Stürmer Marcus Thuram von Bundesligist Borussia Mönchengladbach in das WM-Aufgebot für Katar berufen.

Wie der Verband mitteilte, erhält der 25-Jährige den letzten freien Platz im Kader des Weltmeisters von 1998 und 2018. Thuram kommt bislang auf vier Länderspiele.

Deschamps nimmt damit insgesamt sechs Bundesliga-Profis mit nach Katar. Neben Leipzigs Christopher Nkunku gehören die Bayern-Spieler Lucas Hernández, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano und Kingsley Coman zum Aufgebot.

Die Équipe Tricolore spielt in der Gruppe D am 22. November gegen Australien, es folgen die Partien gegen Dänemark (26. November) sowie Tunesien (30. November). Im WM-Finale 2018 hatte Frankreich in Moskau mit 4:2 gegen Kroatien gewonnen.