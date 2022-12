Brasilianer entscheiden nach Kamerun-Spiel über Neymar

Brasiliens Fußball-Nationalteam will im Anschluss an das abschließende WM-Vorrundenspiel am Freitag (20.00 Uhr MEZ/MagentaTV) gegen Kamerun über die Rückkehr von Neymar entscheiden. Dann soll auch geschaut werden, wann die ebenfalls verletzten Außenverteidiger Alex Sandro und Danilo wieder einsatzfähig sind.

„Alle drei befinden sich in einem Prozess. Neymar und Alex Sandro im Schwimmbad, Danilo auf dem Platz. Nach dem Spiel gegen Kamerun werden wir den Fokus auf diese Entscheidung richten“, sagte Co-Trainer Cléber Xavier in Doha. Die Seleção hofft darauf, dass alle drei im Achtelfinale in Katar wieder zur Verfügung stehen.