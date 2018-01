Ex-Dortmunder Immobile trifft viermal bei Lazio Roms Sieg

Ferrara Mit einem Viererpack hat der frühere Dortmunder Stürmer Ciro Immobile Lazio Rom zum zwölften Saisonsieg in der italienischen Fußball-Meisterschaft geschossen.

Immobile war beim 5:2 (4:2)-Erfolg der Hauptstädter bei Aufsteiger SPAL Ferrara damit der überragende Spieler und hat nun schon 20 Saisontore auf seinem Konto.

Nach der Führung durch Luis Alberto (5.) und dem Ausgleich von Mirko Antenucci (8.) per Elfmeter erzielte der in der Bundesliga gescheiterte Immobile in der 19., 26., 41. und 50. Minute die weiteren Tore für Lazio. Für den Tabellen-17. traf noch einmal Antenucci (30.). Lazio schob sich mit nun 40 Punkten auf Rang vier, zwei Punkte hinter Inter Mailand.

Spitzenreiter SSC Neapel, in der Europa League nächster Gegner von RB Leipzig, führt die Serie A nach dem 2:0 über Hellas Verona mit 51 Punkten weiter an. Rekordmeister Juventus Turin liegt nach dem 1:0 (0:0) bei Cagliari Calcio nur einen Zähler dahinter. Federico Bernardeschi erzielte in der 74. Minute das Siegtor für die Gäste, bei denen Weltmeister Sami Khedira nach einer Stunde Platz für den früheren Bundesliga-Stürmer Mario Mandzukic machte.