Arsenal erreicht gegen Chelsea Ligapokal-Finale

London Der FC Arsenal hat das Finale des englischen Fußball-Ligapokals erreicht. Das Team um die deutschen Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi setzte sich im Halbfinal-Rückspiel zuhause mit 2:1 (1:1) gegen Meister FC Chelsea durch.

Im Hinspiel an der Stamford Bridge hatte es zwei Wochen vorher nur ein torloses Remis gegeben. Dem früheren Gladbacher Granit Xhaka (60. Minute) gelang im umkämpften London-Derby der Siegtreffer für die Gunners. Chelsea war durch Eden Hazard (7.) zunächst früh in Führung gegangen. Doch schon kurz darauf fiel der Ausgleich durch ein kurioses Eigentor des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger (12.). Arsenals Nacho Monreal köpfte Chelseas Marcos Alonso an, von Alonsos Kopf sprang der Ball gegen Rüdigers Kopf und dann ins Tor. Bei Xhakas Tor war der Ball zuvor vom Bein des Chelsea-Verteidigers abgeprallt.

Neuzugang Henrich Mchitarjan stand nicht im Arsenal-Kader. Der ehemalige Profi von Borussia Dortmund, der am Wochenende im Tausch gegen Arsenals Topscorer Alexis Sanchez von Manchester United verpflichtet worden war, hatte im laufenden Wettbewerb bereits für United gespielt und war deshalb nicht spielberechtigt.

Arsenal trifft im Finale des Ligapokals am 25. Februar im Londoner Wembley-Stadion auf Manchester City. Das Team von Trainer Pep Guardiola hatte sich am Dienstag mit 3:2 (1:0) bei Zweitligist Bristol City durchgesetzt, nachdem City bereits das Hinspiel in Manchester mit 2:1 (0:1) gewonnen hatte.