Klopp: Nationalspieler Can bleibt im Winter bei Liverpool

Liverpool Trainer Jürgen Klopp hat ausgeschlossen, dass Fußball-Nationalspieler Emre Can dem FC Liverpool bereits im Winter den Rücken kehrt. Can kann den einstigen englischen Rekordmeister im Sommer ablösefrei verlassen, Interesse hat Italiens Rekordchampion Juventus Turin.

In einem Interview des Streaming-Dienstes DAZN, das am Samstag und Sonntag ausgestrahlt wird, erklärte Klopp, außer Frage stehe nur, dass Can über den Winter hinaus bleibe.

Klopp weiß nach eigenen Worten nicht, ob der 23-Jährige auch nach dem Sommer noch in Liverpool spielen wird. Es sei noch nichts unterschrieben. "Manchmal will ein Spieler seinen Vertrag auslaufen lassen. Das ist für den Verein nicht cool, aber es gibt Momente, in denen man so etwas auch mal fressen muss", sagte Klopp. An Cans Verhalten gebe es nichts zu bestanden. "Er haut sich komplett rein und identifiziert sich mit dem Verein", betonte der Coach.

Zum Wechseltheater um BVB-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang, den Klopp einst nach Dortmund geholt hatte, meinte er: "Auba ist ein richtig guter Typ. Natürlich fragt man sich, ob das alles so sein muss, wenn man in die Zeitungen guckt. Aber tatsächlich wird meistens nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird." Derzeit bemüht sich der FC Arsenal darum, Aubameyang zu verpflichten.