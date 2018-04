Hannover rettet 2:1-Sieg gegen Bremen mühevoll über die Zeit

Hannover 96 hat seine Negativserie beendet und einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga gemacht. Die Niedersachsen gewannen am Freitagabend zum Auftakt des 29. Spieltags mit 2:1 (2:0) gegen Werder Bremen und bauten ihr Polster auf den Relegationsrang...