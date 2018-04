Real Madrid gewinnt vor Rückspiel gegen Bayern mit B-Elf

Madrid Drei Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Bayern hat Real Madrid den dritten Tabellenplatz in der ersten spanischen Liga gefestigt.

Mit einer besseren B-Mannschaft setzte sich der Titelverteidiger in der Königsklasse gegen CD Leganes 2:1 (2:0) durch. Dabei wurden Stars wie Cristiano Ronaldo oder Luka Modric geschont. Der deutsche Fußball-Weltmeister Toni Kroos wurde in der 62. Minute eingewechselt. Die Treffer für Real erzielten Gareth Bale (8. Minute) und Borja Mayoral (45.). Für die Gäste traf Darko Brasanac (66.).

Am Dienstag (20.45 Uhr) empfängt Madrid den deutschen Meister aus München. Das Hinspiel hatte Real in München mit 2:1 gewonnen und besitzt so beste Chancen, zum dritten Mal nacheinander die Champions League zu gewinnen.