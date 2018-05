Englischer Fußball-Weltmeister Ray Wilson gestorben

London Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Ray Wilson, der mit England 1966 die Weltmeisterschaft gewann, ist tot. Wie sein früherer Verein Huddersfield Town am Mittwoch bekanntgab, starb Wilson im Alter von 83 Jahren.

"Ray ist wohl der erfolgreichste und bekannteste Spieler, der jemals das Huddersfield-Trikot getragen hat", schrieb der Premier-League-Club auf seiner Website über den 63-maligen Nationalspieler. Mit den Three Lions hatte Wilson 1966 im WM-Finale von Wembley durch ein 4:2 gegen Deutschland den bisher einzigen Weltmeistertitel für England geholt.

Wilson wurde am 17. Dezember 1934 in Derbyshire geboren. Die meiste Zeit seiner Profikarriere spielte er für Huddersfield. Für die Terriers machte er zwischen 1952 und 1964 insgesamt 283 Spiele. Anschließend wechselte er zum FC Everton, mit dem er im Jahr des späteren WM-Triumphs auch den FA Cup gewann. Bis kurz vor seinem Tod soll Wilson, der an Alzheimer litt, regelmäßig bei Heimspielen von Huddersfield im Stadion gewesen sein.