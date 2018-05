45 Verletzte, 24 Strafanzeigen nach Krawall in Mannheim

Der KFC Uerdingen feiert den Durchmarsch in die 3. Liga. Doch aufgrund der Chaoten in Mannheim ist der Aufstieg noch gar nicht offiziell.Nach dem Abbruch des Aufstiegsspiels bei Waldhof Mannheim am Sonntag müsse das DFB-Sportgericht über die endgültige Wertung der Partie entscheiden, teilte der...