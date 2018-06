Frankreichs Lemar vor Wechsel zu Atlético Madrid

Berlin Der französische Fußball-Nationalspieler Thomas Lemar steht vor einem Wechsel von AS Monaco zum spanischen Spitzenclub Atlético Madrid.

Beide Vereine seien sich grundsätzlich über den Transfer des Mittelfeldspielers einig, teilten die Monegassen und Madrilenen mit. In den kommenden Tagen sollen die restlichen Details geklärt werden.

Der 22-jährige Lemar, der den achtfachen französischen Meister bereits in der Vorsaison verlassen wollte, hat noch einen laufenden Vertrag bis 30. Juni 2020. Die Ablösesumme soll nach Medienberichten rund 60 Millionen Euro betragen. Lemar erzielte in der abgelaufenen Saison für Monaco in 38 Pflichtspielen drei Tore und zehn Assists. Er spielt seit 2015 in Monaco.

Die Verkündung des Transfers erfolgte auch jetzt schon, um Lemar bei der Weltmeisterschaft in Russland von jeglichen Spekulationen fernzuhalten. Frankreich spielt in der Gruppe C gegen Australien, Peru und Dänemark. In ihrem ersten WM-Spiel treffen die Franzosen am Samstag auf die Australier.