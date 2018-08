Ägyptens Rekordspieler el-Hadary tritt zurück

Kairo Ägyptens Fußball-Torhüter Essam el-Hadary hat seine Nationalmannschafts-Karriere beendet.

Der 45-Jährige, der in Russland den Rekord als ältester WM-Spieler vom früheren Kölners Faryd Mondragon übernahm, erklärte via Facebook: "Nach 22 Jahren, vier Monaten und zwölf Tagen ist das der beste Moment, meine Handschuhe an den Nagel zu hängen."

Seit seinem Debüt im Jahr 1996 lief el-Hadary in 159 Länderspielen für Ägypten auf. In Russland kam der Torhüter bei der 1:2-Niederlage der Nordafrikaner gegen Saudi-Arabien zum Einsatz und parierte einen Elfmeter. Zwischen 2006 und 2010 gewann der ägyptische Nationaltorwart dreimal in Serie den Afrika Cup. Nach der WM kehrte el-Hadary von seinem saudischen Club Al-Taawon nach Ägypten zurück und schloss sich Ismaily SC an.