Ex-Dresdner Hefele wechselt von Huddersfield nach Nottingham

Michael Hefele wechselt vom Premier-League-Club Huddersfield Town in die zweite englische Liga zu Nottingham Forest. Foto: dpa

Der deutsche Verteidiger Michael Hefele wechselt vom Premier-League-Club Huddersfield Town in die zweite englische Fußball-Liga zu Nottingham Forest, gaben beide Vereine bekannt.

Der 27-Jährige unterschrieb in Nottingham einen Dreijahresvertrag. Zu den Ablösemodalitäten wurden keine Details genannt. Hefele, der in Deutschland unter anderem für Greuther Fürth und Dynamo Dresden spielte, war im Sommer 2016 nach Huddersfield gekommen und hatte mit den Terriers unter dem deutschen Trainer David Wagner den Aufstieg gefeiert. Im Folgejahr kam er in der Premier League wegen Verletzungsproblemen nur zweimal zum Einsatz.