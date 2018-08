Real will Inter wegen Modric-Kontakten bei FIFA anzeigen

Madrid Real Madrid will den Serie-A-Club Inter Mailand wegen dessen angeblich übermäßigen Interesses an dem Kroaten Luka Modric beim Fußball-Weltverband FIFA anzeigen, wie die spanische Sportzeitung "Marca" berichtete.

Die Italiener sollen in dieser Transferperiode mehrfach mit dem 32 Jahre alten Mittelfeldstrategen verhandelt haben, obwohl dies gegen die Regeln verstieß. Diese sehen vor, dass ein Club nur dann ohne Zustimmung von dessen Arbeitgeber mit einem Spieler sprechen darf, wenn der Vertrag weniger als sechs Monate gültig ist. Modric hat sich bei den Königlichen aber bis 2020 verpflichtet. Dennoch seien ohne Einbeziehung von Real-Präsident Florentino Pérez Verhandlungen mit dem Kapitän der kroatischen Nationalelf aufgenommen worden, so "Marca".

Bereits seit Anfang August kursierten in Medien Gerüchte, wonach Modric nach dem Ronaldo-Transfer zu Juventus Turin ebenfalls über einen Wechsel in die italienische Serie A nachdenkt. Die "Gazzetta dello Sport" schrieb dazu: "Der Kroate will zu den Nerazzurri, aber die Angelegenheit ist kompliziert." Bei Real Madrid gehört Modric seit 2012 zu den Top-Spielern, bei der WM war er zum besten Akteur gekürt worden.