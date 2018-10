Man United dreht Spiel gegen Newcastle

Manchester Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat nach einer Aufholjagd gegen Newcastle United einen ersten Schritt aus der Krise getan.

Die Mannschaft des zuletzt schwer angezählten Trainers José Mourinho gewann gegen Newcastle United nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 (0:2). Joker Alexis Sanchez erzielte in der 90. Minute den Siegtreffer im Old Trafford. Juan Mata (70.) und Anthony Martial (76.) hatten zuvor ausgeglichen, nachdem Kenedy (7.) und Yoshinori Muto (10.) Newcastle früh in Führung geschossen hatten.

In der Tabelle der Premier League verbesserte sich Man United auf den achten Platz.