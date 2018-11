Holland-Sieg gegen Franzosen "bitter" - DFB-Team abgestiegen

Rotterdam Der Abschluss in der Nations League wird für das Team von Bundestrainer Löw zu einem bitteren Schaulaufen. Die Holländer haben schon vor dem Klassiker in Gelsenkirchen Deutschland in die Division zwei der Nations League gestürzt. Frankreich kann nicht helfen.

Nächste große Enttäuschung für Joachim Löw und die deutsche Nationalmannschaft: Der viermalige Weltmeister ist in Europa nur noch zweitklassig.

Erzrivale Holland besiegelte schon vor dem abschließenden Duell am Montag in Gelsenkirchen den vorzeitigen Abstieg des DFB-Teams aus der Top-Staffel der Nations League. Die Niederländer bezwangen am Freitagabend in Rotterdam Weltmeister Frankreich mit 2:0 (1:0)-Sieg. Damit ist das Löw-Team mit einem Punkt definitiv Letzter der Gruppe 1.

"Für uns ist dieses Ergebnis natürlich bitter, weil wir damit keine Chance mehr haben, in der Liga A der Nations League zu bleiben. Das müssen wir akzeptieren", sagte Löw. In Rotterdam trafen Georginio Wijnaldum (44.) vom FC Liverpool und Memphis Depay (90.+6, Foulelfmeter) von Olympique Lyon zum verdienten Erfolg für Oranje.

Holland (derzeit 6 Zähler) kann nun mit einem Sieg in der Schalke-Arena, das für Deutschland nur noch Testcharakter hat, sogar Frankreich (7) noch von Platz eins verdrängen und sich für das Finalturnier im Juni 2019 qualifizieren.

"Das haben wir es uns dann selbst zuzuschreiben", hatte Ex-Weltmeister Thomas Müller bereits für den Abstiegsfall erklärt. Für Bundestrainer Löw ist der Absturz "kein Weltuntergang". Das müsse man eben "einfach so hinnehmen, weil die Ergebnisse einfach nicht so waren, wie wir uns das vorgestellt haben", sagte Löw schon vor der schlechten Nachricht aus Rotterdam. "Unser Blick richtet sich aber nach wie vor klar in Richtung der EM 2020, für die wir uns qualifizieren werden und bei der wir wieder eine starke Mannschaft ins Turnier schicken wollen", versprach Löw.

Nach einer Eingabe von Frenkie de Jong wehrte Steven N'Zonzi den Ball mit dem Kopf unglücklich ab. Frankreichs Torwart Hugo Lloris rettete zunächst noch gegen Ryan Babel. Den Nachschuss setzte Wijnaldum ins Netz. Der 28 Jahre alte Profi hatte schon vor einem Monat in Amsterdam gegen Deutschland getroffen und für den 3:0-Endstand gesorgt. Gegen Frankreich gab es für Deutschland ein 0:0 in München und ein 1:2 in Paris.

"Wir sind in einer Phase des Umbruchs", sagte Löw. Vielleicht habe man den Fehler gemacht, "die Nations League ein bisschen zu hoch zu hängen". 2020 muss das DFB-Team nun in der zweiten Division antreten und könnte als Gruppensieger die Rückkehr in die A-Liga schaffen.

Wijnaldum war am Freitag im De Kuip der Mann des Abends. Schon vor seinem Tor hatte der Offensivmann Lloris in arge Bedrängnis gebracht. Die Franzosen hatten aber die Gastgeber zunächst im Griff. Oranje blieb auch im zweiten Abschnitt gefährlicher und hatte unter anderen durch Kapitän Virgil van Dijk (60.) und Denzel Dumfries (63.) große Möglichkeiten zu weiteren Treffern. Doch Lloris hielt herausragend.

Antoine Griezmann vergab die beste Chance auf den Ausgleich, nachdem vor der Pause Stuttgart-Profi Benjamin Pavard knapp verzogen hatte.In der Nachspielzeit verwandelte Depay den Elfmeter eiskalt. Mouussa Sissoko hatte de Jong gelegt.

DFB-Präsident Reinhard Grindel erwartet nach dem blamablen Vorrunden-Aus bei der WM in Russland nun, dass die Stimmung nicht wieder in den Keller rutscht. "Für mich ist wichtiger, dass wir gegen die Niederlande wieder ein so gutes Spiel zeigen wie gegen Russland", hatte der Verbandschef bereits erklärt.