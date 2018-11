Juve weiter ungeschlagen Spitzenreiter: 2:0 gegen Ferrara

Turin Juventus Turin eilt in der Serie A weiter ungestört vorneweg. Der italienische Rekordmeister gewann am 13. Spieltag 2:0 (1:0) gegen SPAL Ferrara und bleibt in der laufenden Saison in der Liga ungeschlagen.

Superstar Cristiano Ronaldo brachte die ohne die deutschen Nationalspieler Emre Can und Sami Khedira angetretenen Norditaliener in der 29. Minute in Führung und übernahm mit neun Toren die Führung in der Torschützenliste der Serie A. Nach einer Stunde sorgte der frühere Münchner Mario Mandzukic für den Endstand.