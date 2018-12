Pizarro weiter sauer über verpasste WM: "Wird lange wehtun"

Bremen Claudio Pizarro hat die Nicht-Nominierung in die peruanische Nationalmannschaft für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland noch immer nicht verdaut.

"Das war der schwierigste Moment meiner Karriere. Ich habe keinen Anruf bekommen, sondern es aus der Presse erfahren. Die Sache wird mir noch lange wehtun", sagte der 40 Jahre alte Star von Bundesligist Werder Bremen bei "Radio Bremen". Die Südamerikaner hatten sich erstmals seit 1982 wieder für eine WM qualifiziert, schieden aber in der Vorrunde aus. Pizarro absolvierte bislang 85 Länderspiele für die peruanische Elf.

Ob der mit 194 Treffern erfolgreichste ausländische Bundesliga-Torjäger über das Saison-Ende weiter in Bremen bleibt, ließ er offen. "Die Wahrheit ist, dass ich es nicht sagen kann. Ich muss jede Woche, jeden Tag sehen, wie der Körper ist. Dann kann ich eine Entscheidung treffen", erklärte der frühere Bayern-Stürmer. "Momentan ist alles gut. Aber ich weiß nicht, was in einem, in zwei oder in fünf Monaten passiert. Jetzt habe ich Bock, ja. Und Bock habe ich eigentlich fast immer."