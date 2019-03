Messi trifft dreimal: Barcelona schlägt Betis Sevilla

Sevilla Der FC Barcelona gibt sich in der spanischen Primera División weiter keine Blöße.

Die Katalanen gewannen ihr Fußball-Auswärtsspiel bei Betis Sevilla auch dank eines überragenden Lionel Messi souverän mit 4:1 (2:0) und vergrößerten ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf das zweitplatzierte Atlético Madrid auf zehn Punkte.

Superstar Messi brachte sein Team in der 18. Minute in Führung und legte noch zwei weitere Tore nach (45.+2/85.). Luis Suárez erzielte in der 63. Minute das zwischenzeitliche 3:0 für das Team um den deutschen Torhüter Marc-André ter Stegen. Der Ehrentreffer für Betis gelang Loren Morón acht Minuten vor dem Ende. Atlético hatte sich am Vortag eine Schwäche geleistet und 0:2 (0:0) bei Ahtletic Bilbao verloren.