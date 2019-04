Pelé nach Behandlung aus Pariser Krankenhaus entlassen

Brasiliens Fußball-Idol Pelé hat nach fünf Tagen ein Krankenhaus in Paris verlassen. Der 78-Jährige teilte mit, er werde nach Brasilien zurückkehren und sei bereit, wieder zu arbeiten.

Der dreimalige Weltmeister litt nach eigenen Angaben unter einer ernsten Harnwegsinfektion, die eine sofortige Notfallbehandlung erfordert habe. Unklar ist, ob sich Pelé daheim in Sao Paulo möglicherweise zur weiteren Behandlung erneut in ein Krankenhaus begeben muss. Er hatte sich in Paris in der vorigen Woche mit dem französischen Weltmeister Kylian Mbappé getroffen.